В России заметно увеличился средний показатель выплат по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, совокупные выплаты по ОСАГО за восемь месяцев текущего года выросли на 15% относительно прошлогоднего показателя за тот же период — до 128,3 миллиарда рублей.

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Средняя выплата по ОСАГО в августе этого года составила 119 305 рублей, что на 31% больше, чем в августе прошлого года, когда этот показатель был на уровне 90 952 рублей.

Общая средняя выплата в последний месяц лета была 97,7 тысячи рублей, что на 13% выше аналогичных данных прошлого августа, когда эта цифра была на уровне 86,3 тысячи рублей.

Средняя страховая премия в конце этого лета составила 7 647 рублей, она чуть сократилась — на 3,1% по сравнению со средней премией в августе прошлого года (на 244 рубля).

Таким образом, за восемь месяцев текущего года общая средняя премия составила 7 658 рублей, что меньше на 1,4% прошлогоднего показателя — 7 768 рублей.

«Рост средней выплаты влияет на размер средней премии по ОСАГО. Следует отметить, что несмотря на то, что выплаты стали выше, средняя премия не растет», — отмечает Уфимцев.

Он объясняет это индивидуализацией тарифов, благодаря которой увеличивается конкуренция за безубыточного клиента. «Но важно также стремиться к увеличению доли натурального возмещения по ОСАГО, которая по сравнению с предыдущими годами упала почти в три раза",— резюмировал эксперт.