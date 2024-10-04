Представлен новый Ford Expedition

Компания Ford представила внедорожник Expedition нового поколения. Модель получила другую внешность, два варианта длины колесной базы, внедорожную версию Tremor и двухстворчатую дверь багажника, как у родственного Lincoln Navigator. В гамме двигателей по-прежнему числится турбомотор V6 3.5 EcoBoost, развивающий, в зависимости от версии, 406 либо 446 лошадиных сил. Коробка передач у Expedition — десятидиапазонный автомат. В США машина стоит от 61 700 долларов.

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В пятом поколении Ford Expedition всё так же огромен и монументален. Длина стандартной версии — 5,33 метра, длиннобазного Expedition Max — 5,61. Трехрядный салон рассчитан на большую семью, ведущую активный образ жизни. Задние сиденья складываются в пропорции 40/20/40, облегчая перевозку длинномеров. Центральная консоль оснащена электроприводом и сдвигается назад почти на 20 сантиметров, открывая доступ к вместительному отсеку. На передней панели установлены два экрана: широкоформатник диагональю 24 дюйма и тачскрин на 13,2, которые являются частью медиакомплекса Digital Experience.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Новый Expedition может раздавать интернет на 10 устройств, поддерживает карты Google, игровые контроллеры и позволяет скачивать приложения из магазина Google Play. В списке опцией есть даже держатели для планшетов, которые крепятся к подголовникам передних кресел. Также для внедорожника доступна система зонального наружного освещения и двухстворчатая багажная дверь, как на Lincoln Navigator. Её откидная секция выдерживает нагрузку до 227 килограммов и в сочетании с набором Cargo Tailgate Manager где-нибудь на природе трансформирует багажник в подобие сервировочного столика.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Внедорожник предложат в версиях Active, King Ranch, Platinum и оффроудной Tremor. Последняя пришла на смену исполнению Timberline, которое было у модели четвертого поколения. Такой Expedition имеет 269-миллиметровый дорожный просвет, задний дифференциал с электронной блокировкой, шины General Grabber внешним диаметром 33 дюйма, защиту днища, перекалиброванную подвеску, уменьшитель радиуса разворота на бездорожье Trail Turn Assist, режим езды в одну педаль Trail 1-Pedal и профиль Rock Crawl.

© Ford

Двигатель у Expedition Tremor тоже отличается — это HO-вариант «шестерки» 3.5 EcoBoost с отдачей 446 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента. Стандартно такой агрегат ставят только на Tremor. У Active, King Ranch и Platinum отдача будет меньше: 406 сил и 651 Нм. Хотя для Platinum за доплату доступен и мотор от Tremor. Коробка передач одна на всех — десятидиапазонный автомат. Фирменный автопилот BlueCruise теперь есть практически у всех Expedition, причем сразу в улучшенной версии 1.4. Прием заказов на новый внедорожник в США откроют в конце октября. Начальная цена — 61 700 долларов, что соответствует 5,9 миллиона рублей.