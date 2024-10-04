Эксперт рассказал, научились ли обслуживать и ремонтировать китайские авто в РФ

Один из главных вопросов, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей - содержание и обслуживание. Уже много говорилось о недостатке запчастей, отсутствия ремонтных мануалов и некачественно выполненных гарантийных обязательствах. Но, по словам генерального директора УК "К-Групп", партнерской сети СТО и магазинов автозапчастей "Кореана" и "Китаяна" Михаила Мартынова, ситуация меняется. Он рассказал порталу "АвтоВзгляд", научились ли в России хорошо обслуживать "китайцев".

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По словам эксперта, серьезная проблема автомобилей из КНР - электроника и программное обеспечение. Многие сервисы и дилеры не имеют необходимое для работы с сервисным меню автомобиля программного обеспечения. Зачастую блоки китайских машин запрограммированы для работы на спецоборудовании - его в России практически нет.

Мастера СТО отмечают проблемы с коррозией кузова "китайцев", некачественными деталями подвески. Сами автовладельцы чаще всего обращаются в сервисы за техническим обслуживанием и заменой расходников. У автомобилей с пробегом от 100 тысяч километров зачастую деформируется и разрывается цепь ГРМ.

Зимой при резких перепадах температур сбоила электрика из-за низкого уровня герметичности соединений и разъемов. Также у "китайцев" после завершения гарантийного срока ломаются актуаторы турбин, приборные панели, диодные блок-фары.

Мартынов отмечает, что стоимость дилерского обслуживания "китайцев" зачастую выше, чем у "корейцев". Ремонт автомобилей из КНР сложнее: у них бывают проблемы, возникающие на "возрастных" машинах других брендов.

Мануалы по ремонту на русском языке обычно появляются в сервисах спустя полгода после запуска новой модели. Сложнее с каталогами запчастей - для ряда брендов они недоступны. А если каталог есть, велик шанс, что деталь придет неоригинальная и не та, что надо.

У крупных брендов (например, Haval и Chery) есть центральные склады хранения запчастей на территории России, поэтому ситуация с доставкой деталей решается оперативно. Также в КНР есть разборки, и все больше российских компаний начинают поставлять бывшие в употреблении запчасти непосредственно из Китая.

Эксперт рассказал, что китайские автомобили 2022 и 2024 года выпуска отличаются кардинально: производители реагируют на "болячки" и модернизируют конструкцию. В топ-3 лучших китайских авто, по версии Мартынова, входят Geely Tugella, Exeed VX и Omoda S5. Эксперт советует после покупки автомобиля из КНР сделать дополнительную антикоррозийную обработку, которую нужно повторять раз в три года.