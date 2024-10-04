Свердловские чиновники закупают мотоциклы BMW
Свердловские власти планируют купить шесть мотоциклов BMW. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает министерство общественной безопасности региона. Ведомство ожидает поставки шести мотоциклов марки BMW R 1250 GS Adventure (или эквивалент) не позднее 28 ноября.
Начальная стоимость контракта составляет 24,2 миллиона рублей. Таким образом, каждый мотоцикл может обойтись чуть больше, чем в четыре миллиона рублей.
Ранее власти региона решили закупить 10 новых машин за 66,3 миллиона рублей.