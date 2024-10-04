Renault представила новый универсал Embleme

Ещё одна премьера, которую компания Renault подготовила к грядущему Парижскому автосалон, — элегантный сренднеразмерный универсал Embleme на платформе AmpR Medium. На данный момент Renault Embleme заявлен как концепт, но его детально проработанный кузов намекает на то, что и серийная версия не за горами.

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Renault Group пока никак не скорректировала свою стратегию развития в связи с начавшемся в прошлом году глобальным замедлением спроса на электромобили, французская компания по-прежнему хочет стать полностью углерод-нейтральной к 2040 году в Европе и к 2050 году на остальных рынках, для этого ей придётся полностью переключиться на электрические и водородные машины, а также радикально реформировать с точки зрения выбросов CO2 все технологические процессы — от разработки новых моделей до утилизации старых.

Renault Embleme был задуман как максимально декарбонизированный автомобиль: на протяжении всего жизненного цикла, «от колыбели до могилы», он прямо или косвенно выбрасывает в атмосферу на 90% меньше углекислого газа по сравнению со стандартным современным автомобилем аналогичного размера. Помнится, шведская компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, ещё в 2021 году анонсировала полностью углерод-нейтральную модель и пообещала вывести её на рынок в 2030 году. Renault Group чуть скромнее в своих устремлениях: она лишь обещает максимальное снижение углеродного следа от Renault Embleme.

В основе Renault Embleme лежит платформа AmpR Medium, в прошлом известная как CMF-EV, на ней построены актуальные Renault Scenic, Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Габаритная длина Renault Embleme — 4,8 м, высота — 1,52 м, колёсная база — 2,9 м. Кузов Embleme пресс-служба Renault считает шутинг-брейком (спортивный универсал с короткой кормой), он имеет абсолютно плоское днище, плоские колёсные диски и активные задний диффузор, как у Ferrari 456 из 1990-х, наружные зеркала заменены камерами в передних колёсных арках, заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх составляет 0,25. Снаряженная масса — 1750 кг.

В движение Renault Embleme приводит единственный электромотор на задней оси мощностью 160 кВт (217,5 л.с.), который питается от литий-никель-марганец-кобальтовой батареи ёмкостью 40 кВт·ч, её полного заряда хватает на 350 км пробега. Также на борту есть водородный электрохимический генератор мощностью 30 кВт (41 л.с.) и баллон, вмещающий 2,8 кг водорода. Renault утверждает, что в гибридном, водородно-электрическом режиме с полностью заряженной батареей Embleme может проехать 1000 км, но придётся делать две пятиминутные остановки на заправку машины водородом. В целом посыл такой: в ежедневных поездках Renault Embleme работает как обычный электромобиль, а водородная надстройка нужна для дальних поездок. К слову, схожим образом устроен новый коммерческий фургон Renault Master H2-Tech, он выйдет на рынок в конце 2025 года.

Интерьер Renault Embleme пока не раскрыт, полноценная премьера этого концепта состоится даже не на Парижском автосалоне (откроется 14 октября), а лишь в конце ноября. Внешность Embleme демонстрирует новый и довольно интригующий вектор развития дизайна Renault, в оформлении передка заметны нотки Alfa Romeo, а искусственная угловатость, за которую многие ругают новый Renault Scenic, в Embleme сменилась элегантной округлостью. Ну и, разумеется, отдельно стоит похвалить светотехнику, в дизайне которой замысловато обыграна фирменная эмблема Renault в виде ромба. Ждём дальнейших подробностей об этом интересном проекте.