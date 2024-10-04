Новая версия Exeed VX поступила в продажу в России

К российским дилерам начали поступать кроссоверы Exeed VX в новой версии Prestige. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на дилерскую компанию «Санрайз Групп».

Директор по продажам и маркетингу компании Михаил Попов ожидает, что на самую доступную комплектацию Exeed VX будет значительный спрос у клиентов.

«Вполне реально, что доля комплектации Prestige в общем объеме продаж модели VX достигнет 40%», — приводит его слова «Автостат».

Рекомендованная розничная цена нового Exeed VX в исполнении Prestige — 5,6 млн рублей. Он оснащен мотором 2.0 мощностью 249 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. У этой версии отсутствуют передняя центральная и коленная подушки безопасности, система автоматической парковки, а также система ионизации и ароматизации воздуха в салоне.