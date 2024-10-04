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Марка Jaecoo переписала ценники на свои кроссоверы

Quto выяснил, что кроссоверы Jaecoo стали дороже. За модель J7, что носит статус российского бестселлера бренда, дилеры прежде просили 2 799 900, но теперь стартовая цена выросла до 2 849 900 (+50 000). Очевидно, что причиной подорожания стало недавнее повышение утильсбора, состоявшееся первого октября.

Марка Jaecoo снова переписала ценники на свои кроссоверы
© Quto.ru

Смена ценников прошла довольно хитрым образом. У модели Jaecoo J7 подорожала базовая комплектация, а для остальных российский офис сократили скидку на передний привод: была 100 000, а стала — 50 000 рублей.

На исполнение Supreme представительство давало 90-тысячный дисконт, который сейчас сократился до 40 000. Топовый вариант Supreme-V (скидок на него предусмотрено не было) просто подорожал на 50 000.

Что касается старшей модели Jaecoo J8, то все комплектации стали дороже на 50 000. Модель отныне продаётся минимум за 4 449 000, хотя несколькими днями ранее такие машины отдавали за 4 399 000 рублей.

Между тем, объявлены сроки начала продаж кроссовера Jaecoo J6. Китайский концерн Chery готовит выход на российский рынок нового вседорожника, на домашнем рынке известного как iCar 03.

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