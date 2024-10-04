Российский блогер установил мировой рекорд скорости на мусорном баке

Российский блогер AcademeG (Константин Заруцкий) установил мировой рекорд скорости на мусорном баке. Видео с достижением он опубликовал на своем YouTube канале.

© Кадр из видео

Движущей основой мусорного бака стал бензиновый картинг, который был модифицирован под работу с электричеством. Разработкой «скоростной мусорки» Заруцкий и его партнеры занялись еще прошлой осенью, однако прошлая модель в одном из видео сгорела. В новой версии был установлен обновленный двигатель и водяное охлаждение движущей установки — это позволило добиться большей мощности.

В начале испытаний Заруцкий считал, что аэродинамика мусорного бака не позволит взять скорость выше 100 км/ч, однако в конечном счете он смог разогнать его до 126 км/ч. Таким образом, он побил прошлый мировой рекорд в 100 км/ч. Блогер не исключает, что на этой мусорке можно разгоняться еще быстрее, при том что скоростная поездка оказалась комфортнее, чем на ряде полноценных автомобилей.

AcademeG — один из самых популярных российских автоблогеров. На канал 41-летнего Зарцукого подписаны 5,7 млн человек. Он публикует видео с тест-драйвами автомобилей разных марок. Стал широко известен после серии видео, на которых он модифицировал различные автомобили: например, грузовик ЗИЛ-130 с 4,4 литровым двигателем от BMW, который разгонялся до 100 км/ч всего за 5,5 секунд.

В 2020 году благодаря проекту «Ультратанк» AcademeG попал в книгу рекордов России. Тогда он создал Bentley Continental на гусеничном ходу, который разгонялся до 125 км/ч и проехал милю по Байкалу.

Отметим, что это не первый случай установления мировых рекордах по скорости на необычных транспортных средствах. Например, десять лет назад Пирс Уорд из Top Gear разогнал газонокосилку Honda до 187 км/ч. Примерно тогда же британский телеведущий Эд Чайна построил «ванную комнату на колесах» — мотоцикл с люлькой из ванны и бельевой корзиной вместо корпуса набрал скорость в 68 км/ч. Оба достижения вошли в книгу рекордов Гиннеса.