АвтоВАЗ начал выпускать серийные Niva Sport мощностью 144 лошадиные силы

АвтоВАЗ начал выпускать серийные Niva Sport: мощность удивила.

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Трёхдверку с номером м657тр763 запечатлели на дорогах общего пользования. Из собственных источников «Мотору» стало известно, что речь впервые идёт о серийном автомобиле, который зарегистрирован в ГИБДД, как Niva Sport с мощностью 144 лошадиные силы! Раньше филиал Lada Sport дорабатывал «Нивы» по упрощенной схеме, то есть в ПТС оставалась мощность 83 лошадиные силы.

Из открытых источников стало известно, что собственником необычного внедорожника является ООО Lada Sport, и автомобиль поставлен на учёт в августе 2024 года. Идентификационный номер и модель закрыты, а вот мощность не скрывается: налог будет платиться со 144 лошадиных сил. Таким образом, Niva Sport оказалась заметно мощнее, чем ожидалось в феврале — тогда журналистам показали 120-сильную версию.

Данных о двигателе в открытых источниках нет, но отдача 144 лошадиные силы намекает на двигатель 1.8 Evo. В прошлом подразделение Lada Sport на серийных машинах снимало с этого агрегата до 145 лошадиных сил: самая производительная версия до 2022 года ставилась на Vesta Sport. Год назад АвтоВАЗ признал, что прототипы 1,8-литровых Niva Sport сделаны давно: в частности, такой автомобиль есть у главы Татарстана Рустама Минниханова.

Постановка на учёт первой 144-сильной Niva Sport оставляет много вопросов: в частности, нет ясности, какой именно мотор (1,6 или 1,8) будет под капотом внедорожника, который появится в свободной продаже. Инсайдеры утверждают, что процесс подготовки к массовому производству идёт. «Заряженный» вариант в любом случае будет мелкосерийным и очень дорогим.