Chery Tiggo Cross готовится к старту продаж

Под другим названием кое-где будут продавать рестайлинговую пятидверку Tiggo 4 Pro. По предварительной ифнормации, кроссовер предложат с прежней полуторалитровой турбочетверкой.

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Паркетник Tiggo Cross компания Chery анонсировала в начале сентября, опубликовав пару фирменных изображений. Пятидверку объявили новой моделью, на данный момент она адресована исключительно ЮАР. Так вот, теперь южноафриканское подразделение марки запустило промосайт кроссовера, одновременно выложив в Сеть несколько видеороликов.

Пусть в Chery и считают Tiggo Cross «совершенно новым», но паркетник не разработан с нуля. Перед нами – в очередной раз модернизированный Chery Tiggo 4 Pro (в Китае модель зовется Tiggo 5x). К слову, на свежих официальных картинках африканского кроссовера даже не везде убрали родное глобальное имя. Дореформенная «четверка» в ЮАР тоже присутствует, и ее с продаж снимать пока не планируют. Видимо, этим и можно объяснить смену названия.

Если сравнивать с прежним Chery Tiggo 4 Pro, то у Tiggo Cross новые фары в стиле старшего Tiggo 7 Pro, другие радиаторная решетка и бамперы, единая плашка фонарей. Кроме того, в задних стойках крыши появились стеклянные секции.

Интерьер сделали, как у актуального российского Chery Tiggo 4 Pro (в Китае такое оформление тоже предусмотрено). Внутри установлены табло и сенсорный блок управления «климатом». Но есть и отличия: например, у машин для стран с левосторонним движением селектор коробки расположен по центру тоннеля (с правосторонним – ближе к водителю). Вдобавок у африканского паркетника сплющенное рулевое колесо.

По предварительным данным, в ЮАР Chery Tiggo Cross будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой. Аналогичную технику там имеет и старый Chery Tiggo 4 Pro. Но, как ожидается, после запуска переименованной модели дореформенный паркетник лишится турбомотора и «робота»: ему оставят атмосферник 1.5 (113 л.с.), который работает в паре с механикой или вариатором. Привод в любом случае только передний.

Паркетник Chery Tiggo Cross выйдет на африканский рынок в ноябре. В других странах имя менять не планируют. Например, в Австралии уже можно приобрести рестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro, причем там у кроссовера смешанный дизайн. Австралийский паркетник получил новое «личико», но ему оставили прежние раздельные задние фонари.