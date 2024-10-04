В Госдуме поддержали предложение штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев поддержал предложение Минтранса РФ штрафовать за курение электронных сигарет за рулем на 1,5 тыс. руб. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

«По правилам дорожного движения управление автомобилем требует полной концентрации, обе руки должны находиться на руле. Мы все знаем, что даже небольшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям. Курение сигарет отвлекает водителя, что увеличивает риск аварий. Это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос безопасности всех участников дорожного движения. Пассажиров, пешеходов и других водителей. Запрещать надо любое курение за рулем. Какая разница, электронная или не электронная», – сказал Гусев.

Он напомнил, что в Концепции правительства по противодействию потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции напрямую сказано, что потребление должно снижаться. По его словам, предложение Минтранса – это одна из мер, как можно снизить потребление.

«Более того, электронки опасны сами по себе. В мае этого года мы внесли межфракционный законопроект о запрете розничной торговли вейпами, «одноразками» и жидкостями для них. Самое главное, что эти непонятные смеси убивают людей. Врачи даже выделяют особое заболевание – вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. И поэтому надо их продажу прекращать, что сделано уже во многих странах», – добавил парламентарий.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минтранс предложил штрафовать водителей за курение электронных сигарет за рулем на 1,5 тыс. руб. Министерство готовит соответствующие поправки в ПДД. Уточняется, что штраф может коснуться всего, что занимает руки, в том числе и обычных сигарет, так как это влияет на безопасность движения.