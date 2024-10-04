В России начинает пользоваться спросом новый Forthing T5

Дистрибьютор автомобилей марки Forthing - компания Ixen Motors Rus - рассказал о спросе на кроссовер T5. По словам поставщика, за моделью россияне буквально выстраиваются в очередь.

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"В ряде сертифицированных дилерских центров марки покупатели не только успели раскупить все автомобили из наличия, но и успели забронировать все кроссоверы из следующей поставки", - заявили в Ixen Motors Rus, отметив, что T5 стал бестселлеров и в мультибрендовых салонах, и в будущем он может претендовать на роль одного из самых популярных кроссоверов в РФ.

В компании объяснили популярность модели мягкой подвеской, просторным салоном, наличием классического "автомата", а также привлекательной ценой.

Forthing T5 - компактный кроссовер, имеющий габариты 4545 х 1825 х 1750 мм, размер колёсной базы составляет 2720 мм. Под капотом - турбомотор 1,5 литра (144 л.с., 215 Нм), выполненный на основе технологий Mitsubishi, агрегатированный 6-диапазонной АКП.

Цена на модель стартует от 1 950 000 рублей (с учётом акций), продажи начались в середине сентября.

Впрочем, пока в рейтинге самых популярных кроссоверов Forthing T5 мы не видим.