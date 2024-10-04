Hongqi анонсировала две новинки для России

Hongqi рассказала о двух новинках, которые привезет в РФ в 2025 году. Премиальная марка, входящая в китайский концерн FAW, планирует расширять российскую линейку. В следующем году в ней появятся лифтбек H6 и кроссовер HS7 нового поколения, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу Hongqi. Помимо них, на 2025 год у бренда припасены и другие модели — например, роскошные автомобили из статусной L-линейки.

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H6 — первый лифтбек марки Hongqi. Он вышел на китайский рынок весной 2023 года. В «базе» он оснащается двухлитровым турбомотором отдачей 224 лошадиные силы, но есть и более мощный вариант на 252 силы. Последний разгоняется с места до 100 километров в час за 6,8 секунды. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат; привод только передний.

H6 можно купить и сейчас, но пока лифтбеки возят только неофициально.

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

То же касается HS7 второго поколения. На домашнем рынке аналог Toyota Highlander с новым дизайном появится летом прошлого года. Под капотом у него тот же двухлитровый двигатель на 252 силы, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором и сочетающийся с автоматом. Есть вариант с полным приводом с электронноуправляемой муфтой сзади. «Сотни» HS7 достигает с места за 8,5-8,8 секунды.

Летом нынешнего года в продаже в КНР появился дальнобойный вариант HS7. За PHEV-версию с общим запасом хода 1102 километра и трехмоторной силовой установкой просят от 315 800 юаней — около 4,3 миллиона в пересчете на рубли.

Также минувшим летом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) дебютировал роскошный кроссовер Hongqi LS7, который тоже ждут в России в 2025 году. Еще одной новинкой класса люкс должен стать седан L1 с необычным экстерьером, щедро украшенным хромом.