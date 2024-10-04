Автоэксперт назвал четыре системы авто, которые нельзя дорабатывать

Применение вязкого масла в турбомоторах, установка нештатных термостатов, колес большого диаметра и модификация «прошивки» системы управления двигателем способны привести к поломкам и снижению ресурса автомобиля. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

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Если все же залить излишне вязкое масло в современный двигатель (турбированный агрегат небольшого объема), то оно может элементарно застрять в узеньких масляных каналах, как Винни-Пух в норе Кролика. Дальше – масляное голодание и капремонт», — предупредил Колодочкин.

Установка в систему охлаждения двигателя термостата с низкой температурой открытия для борьбы с перегревом вместо поиска причины только усугубляет дефект, указал он. Колесные диски с увеличенным вылетом перенагружают ступичные подшипники, а «перепрошивка» системы управления двигателем с целью увеличения мощности мотора снижает его ресурс, аргументировал Колодочкин.