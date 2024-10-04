Эксперт объяснил, почему водители выбирают неоригинальные автозапчасти

Эксперт Кукарин объяснил, почему водители выбирают неоригинальные автозапчасти.

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Ремонт автомобиля неоригинальными запчастями может значительно сэкономить финансовые затраты автовладельца. Об этом рассказал руководитель станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

По его словам, для каждого водителя при выборе между оригинальными и неоригинальными запчастями экономия играет ключевую роль, поэтому такой аргумент является как правило определяющим.

«Экономия будет зависеть от конкретной модели автомобиля и количества запчастей. Сумма экономии может быть существенной, а разница в цене может достигать и более 100%, то есть некоторые неоригинальные запчасти в два и более раз дешевле», – объяснил эксперт.

Кукарин привел в пример оригинальный бампер, цена которого составляет порядка 50 тыс. рублей, а китайский при этом обойдется всего в 12 тыс. рублей. Да, при установке останется видимый глазу маленький зазор, но разница в цене в четыре раза для автовладельца является неоспоримым аргументов, констатирует эксперт.

Если раньше качество неоригинальных кузовных деталей не всегда отличалось качеством, то сейчас ситуация изменилась, потому что производители стали выпускать вполне достойную продукцию, подчеркнул Кукарин. Например, на европейские автомобили есть дубликаты польского производства, а на все остальные марки – китайские.

«Есть мнение, что неоригинальные кузовные детали быстро ржавеют. Однако это зависит не от их производителя, а от качества работ: как подготавливали, произвели ли нужную антикоррозийную обработку, правильно ли соблюдали все этапы малярных работ. Технология всегда одна», – подытожил Кукарин.

Напомним, в настоящее время сроки ожидания оригинальных запчастей по некоторым моделям авто могут достигать до нескольких месяцев.