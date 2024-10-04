Немецкие автогиганты выступили против пошлин на электромобили КНР

Одобренные ранее Европейской комиссией пошлины на китайские электромобили противоречат основам свободной торговли и честной конкуренции. Об этом заявили представители немецких автогигантов BMW и Mercedes-Benz, передает агентство DPA.

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По словам генерального директора BMW Оливера Ципсе, решение должно быть найдено путем переговоров Европейской комиссии и Китая, чтобы избежать конфликта, который будет проигрышным для всех сторон. При этом руководитель автоконцерна отметил, что тот факт, что Германия проголосовала против тарифов, повышает шансы на решение путем переговоров.

"Голосование - фатальный сигнал для европейской автомобильной промышленности", - заявил Ципсе.

Как указала со своей стороны представитель Mercedes-Benz, пожелавшая остаться неназванной, условиями обеспечения процветания и роста являются свободная торговля и честная конкуренция. Стремление ввести тарифы собеседница агентства назвала ошибкой, которая может иметь далеко идущие негативные последствия.

"Мы уверены в том, что штрафные тарифы снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе", - отметила она.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что государства Европейского союза 4 октября одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на ввоз электромобилей из Китая. Однако Брюссель и Пекин до конца октября продолжат искать альтернативный выход из ситуации. В ЕК уточнили, что окончательное решение планируется опубликовать в официальном журнале ЕС до конца октября 2024 года.

Стоит отметить, что против повышения тарифов наряду с BMW и Mercedes-Benz также выступили и в Volkswagen. В частности, в ответе на соответствующий запрос РИА Новости представитель автопроизводителя указал, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая. Подобные меры, по его словам, будут негативные последствия, которые перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности.