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10 автомобилей, которые не хотят покупать американцы

Перечислены автомобили с самими низкими продажами в США. Рейтинг моделей, не востребованных у американцев, опубликовал Motor1. Пока Ford F-150, Toyota Camry, Chevrolet Silverado скупают тысячами, эти машины простаивают в салонах. В числе таковых Fiat 500, чьи продажи за третий квартал 2024 года не дотянули до отметки в 500 экземпляров, Genesis G90, который стоит дороже конкурентов, и Lexus LC, который, по слухам, скоро снимут с производства.

Названы 10 автомобилей, которые не хотят покупать американцы
© Motor.ru

Самые низкие продажи у Hyundai Nexo: с июля по сентябрь американцы купили всего 89 таких кроссоверов. Однако стоит отметить, что это водородная модель, и продается она только в одном штате — Калифорнии. Да и стоит Nexo немало: от 60 тысяч долларов, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 5,7 миллиона.

Чуть лучше результат у другого водородомобиля, Toyota Mirai, который завершил третий квартал с 346 проданными экземплярами. Дальше с небольшим отрывом идет Fiat 500 (439 штук), а на ступень выше оказался Genesis G90, продажи которого хоть и невысокие, но все же преодолели отметку в 1 тысячу экземпляров: модель разошлась в количестве 1017 штук.

Немногим лучше продаются конкуренты G90 — Audi A7 (1040 штук) и A8 (1232 штуки). Продажи Lexus LC составили 1294 экземпляра, плохи дела и у другой модели этой японской марки — RC (1370 штук). Самые плохо продаваемых модели BMW — суперкроссовер XM (1385 штук) и Z4 (1471 штука). Не любят американцы и пятидверный MINI Cooper (1549 штук).

Отметку в 1,5 тысячи реализованных машин удалось преодолеть Audi Q8 Sportback e-Tron (1594 штуки), Lexus LS (1706 штук), Alfa Romeo Giulia (1724 штуки) и Subaru BRZ (2323 штуки).

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