В Госдуме поддержали штрафы для водителей за курение

В Госдуме поддержали штрафы за курение для водителей. Депутаты поддерживают предложение министерства транспорта России о приравнивании электронных сигарет к смартфонам во время вождения. Как заявил замглавы «Справедливой России» Дмитрий Гусев, автомобилистов-курильщиков необходимо начать штрафовать на 1 500 рублей.

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«По правилам дорожного движения управление автомобилем требует полной концентрации, обе руки должны находиться на руле. Мы все знаем, что даже небольшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям. Курение сигарет отвлекает водителя, что увеличивает риск аварий. Это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос безопасности всех участников дорожного движения. Пассажиров, пешеходов и других водителей. Запрещать надо любое курение за рулем. Какая разница, электронная или не электронная», — считает политик.

Кроме того, он вспомнил про правительственный план по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции, в котором указано, что уровень потребления должен снижаться. И инициатива Минтранса позволит стать одной из действенных мер противодействия курению.

Не забыл чиновник и о заботе о здоровье граждан.

«Более того, электронки опасны сами по себе. В мае этого года мы внесли законопроект о запрете розничной торговли вейпами, “одноразками” и жидкостями для них. Самое главное, что эти непонятные смеси убивают людей. Врачи даже выделяют особое заболевание — вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. И поэтому надо их продажу прекращать, что сделано уже во многих странах», — заключил Гусев.

Ранее сообщалось, что российским водителям могут запретить использование во время вождения электронных сигарет и вейпов. Соответствующие поправки в ПДД готовит министерство транспорта, причём приравнены курительные принадлежности будут к смартфонам.