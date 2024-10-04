Представлен обновленный Nissan Magnite за 680 тысяч рублей

Компания Nissan представила в Индии обновлённый "паркетник" Magnite, который получил лёгкие изменения во внешности, новый опционал, но не изменился технически.

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Передняя часть обзавелась решёткой радиатора увеличенного размера, благодаря чему как бы сливается с головной оптикой. Фары сохранили свою форму, но получили изменённый рисунок дневных ходовых огней. Сзади изменения сводятся к иной, но более сложной и интересной графике фонарей. В списке обновок также присутствуют новый цвет кузова Sunrise Cooper и 16-дюймовые колёсные диски.

В салоне ушли от скучного монотонного декора и сделали его двухцветным. Также двухцветной сделана обивка сидений из кожзама. В дверных панелях появились текстурированные вставки, расширена подсветка.

Мультимедиа осталась прежней и имеет 8-дюймовый сенсорный экран, также есть климат-контроль и даже система камер кругового обзора. Кроссовер получил обновлённую приборку с 7-дюймовым экраном с иной графикой, систему автовключения фар, другой брелок, порты USB-C, зеркало с автозатемнением. Однако люка в крыше так и не появилось, хотя у конкурентов, которых на рынке Индии у "Магнита" очень много, такая опция есть.

В стандартной комплектации у Nissan Magnite теперь шесть подушек безопасности, ESC, трёхточечные ремни безопасности и функция напоминания о ремнях безопасности для всех сидений.

Nissan Magnite оснащается литровым атмосферник мощностью 72 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП или "роботом" EZ-Shift, а также 100-сильным турбомотором аналогичного объёма, который идёт в паре с вариатором.

Цены на "Ниссан" "Магнит" не изменились и стартуют от 600 тысяч рупий, в топовой версии модель обойдётся в 1 150 000 рупий. Конкурентами "паркетника" являются Renault Kiger, Tata Punch, Hyundai Exter, Maruti Fronx, Toyota Taisor, Tata Nexon, Hyundai Venue, Maruti Brezza.

Ограничением для экспорта Nissan Magnite служит наличие только праворульных комплектаций, однако с обновлением ожидается появление версий с левым расположением руля.