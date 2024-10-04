Продажи новых LCV в России выросли на 16%

В России растут продажи новых отечественных лёгких коммерческих машин. По данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре в России отмечен рост продаж легкового коммерческого транспорта. В первый месяц осени было 9 053 машин, что на 16% больше, чем в сентябре 2023 года, но на 3,3% меньше, чем в прошедшем августе.

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В рейтинге брендов первые четыре позиции принадлежат российским маркам. Большая часть продаж пришлась на GAZ – реализовано 4 730 таких LCV (52%). Далее расположились УАЗ (322 единиц), LADA (1 049), Sollers (836). Китайский Dongfeng замыкает пятёрку (244).

Модельный рейтинг в очередной раз открывает GAZ Gazelle Next. В сентябре было продано 2 979 машин. Далее с огромным отставанием идут Sollers Atlant (677 единиц), GAZ 3302 (564), УАЗ-3909 (523) и LADA Largus VU (505).

Таким образом, за девять месяцев текущего года в России было продано 75 522 единицы легкой коммерческой техники, что на 23,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Накануне стало известно, что весь общественный транспорт Москвы в перспективе станет беспилотным. В настоящее время в России проходят три эксперимента по работе беспилотного транспорта, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозкам, включая такси. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что автобусы и электробусы в городе будут переходить на беспилотные решения.