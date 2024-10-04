Pirelli готовит «говорящие шины», которые будут передавать информацию автомобилю

Pirelli и Bosch преобразуют автоиндустрию: встречайте шины, которые «говорят» с вашим автомобилем.

© Pirelli

Технология «умных» шин от Pirelli получает новое развитие. В сотрудничестве с Bosch были представлены инновационные шины Cyber Tyre, которые обеспечивают не только улучшенные характеристики вождения, но и обеспечивают глубокую интеграцию с автомобильными системами.

Эти шины уже внедрены на Pagani Utopia Roadster и оснащены датчиками Bosch MEMS, способными в реальном времени контролировать давление, температуру и ускорение. Данные, собираемые сенсорами, транслируются напрямую в электронную систему автомобиля, что позволяет мгновенно адаптировать настройки для оптимальной динамики, пишет SPEEDME.RU.

Первое поколение «умных шин» было запущено на McLaren Artura в 2021 году, и теперь технология дает шинам возможность коммуницировать не только с системой ESP, но и в перспективе с системами ABS и контроля тяги TCS. Это обещает радикальное улучшение управляемости автомобиля на дороге. Отслеживая условия вождения, шины теперь могут анализировать дорожное покрытие и предлагать водителю замедлить в случае ухудшения условий.

Сотрудничество Pirelli и Bosch открывает двери к будущему, где шины станут критически важным элементом в системе обеспечения безопасности автомобилей, в том числе и роботизированных.