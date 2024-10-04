Ремонт китайских автомобилей стал большой проблемой для их владельцев

Ремонт китайских автомобилей пока предоставляет большую проблему для россиян. Увы, но количество поставленных в РФ машин еще не обеспечивает их гарантийный или какой-либо ремонт. По данным российского разработчика IT-решений для страхового рынка Mains Lab, за 8 месяцев 2024 года доля обращений по ОСАГО владельцев китайских автомобилей составила минимальные пять процентов, по сравнению с брендами других стран и регионов. Однако из-за массового перехода такси и каршеринга на китайские авто уже к середине 2025 года ситуация может существенно измениться.

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Кроме того, ранее представители тюменского холдинга "Базис Моторс" рассказали, что лишь 6-7% российских автосервисов способны заняться ремонтом китайских авто.

В 2022 году было лишь 2% станций, специализирующихся на обслуживании машин из КНР, к осени прошлого года показатель увеличился до 4%, сейчас - не более 7%, отметили в компании. Основные причины - в сильной инертности этого бизнеса. Сервисам, годами работавшим с европейскими марками, непросто сразу перескочить на китайские. Нет актуальных каталогов запчастей, цифровых сервисов и информации по автомобилям на русском языке, а запасные части для многих марок весьма дорогостоящие. В России мало специалистов по китайским брендам.

По данным Mains Lab, на первом месте по доле обращений за ремонтом (31%) оказались европейские марки автомобилей - Volkswagen, Mercedes, BMW. По сравнению с ними китайские автомобили за 8 месяцев 2024 года заняли последнее место по обращениям по ОСАГО (5%). Если говорить о брендах, то возглавляют топ-5 корейские Kia и Hyundai. Далее идут Lada, Toyota, Volkswagen

"Основная доля обращений за страховым ремонтом приходится на такси. Так как сейчас таксопарки активно пополняются китайскими авто - мы ожидаем изменений в этой структуре. Если говорить о средней стоимости ремонта по ОСАГО, то она составляет по итогам 8 месяцев более 90 тысяч рублей", - поделился Владимир Куликов, руководитель направления технической экспертизы Mains Lab.

По итогам 8 месяцев 2024, чаще в ДТП повреждаются:

1. Задний бампер

2. Передний бампер

3. Крышка багажника

4. Передние крылья

5. Крышка капота

6. Фальш-решетка радиатора

7. Фары передние