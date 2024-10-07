Марк Цукерберг рассказал о своем повседневном автомобиле

Марк Цукерберг удивил ответом на вопрос о повседневном автомобиле. Основатель одной из самых раскрученных социальных сетей ответил на вопрос подписчика, на чём он ездит каждый день. Оказалось, что в последнее время основной машиной является суперседан Cadillac CT5-Blackwing. Марк Цукерберг добавил, что иногда пользуется другими автомобилями, что неудивительно для персоны с состоянием более 200 миллиардов долларов.

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Марк Цукерберг может себе позволить любой автомобиль, однако американский медиамагнат и интернет-предприниматель предпочёл относительно массовый и недорогой седан: цены стартуют с 95 тысяч долларов. Для сравнения средняя цена нового автомобиля в США приблизилась к 49 тысячам долларов. К сожалению, основатель популярной соцсети не уточнил, какой Cadillac CT5-V Blackwing в его распоряжении.

Суперседаны General Motors можно считать «последними из могикан»: во-первых, в связке с 6,2-литровым компрессорным V8 (677 сил, 893 Нм) от Chevrolet Corvette можно заказать 6-ступенчатую «механику», во-вторых, привод может быть только задним! Впрочем, американские журналисты уже отметили, что Марк Цукерберг стремится понравится публике после череды неоднозначных решений, а заручиться поддержкой петролхедов — неплохой сценарий.

Тяга к «драйверским» автомобилям у Цукерберга была всегда, причём речь не идёт о роскошных моделях: десять лет назад миллиардера часто видели за рулём Volkswagen Golf GTI. Впрочем, инсайдеры писали, что медиамагнат заказал себе Pagani Huayra, но папарации не ловили бизнесмена за рулём итальянского суперкара.