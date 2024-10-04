КамАЗ сотнями распродаёт подержанные грузовики поколения К4

В продаже массово появились подержанные седельные тягачи КамАЗ-5490. В лизинговое подразделение грузового автогиганта — компанию «КамАЗ Лизинг» — вернулся большой тираж грузовиков КамАЗ-5490, что являются представителями генерации К4. Её главная особенность — кабинный модуль от модели Mercedes Axor. Такие машины делали до весны 2022 года.

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Самый доступный вариант стоит 1 700 000, а самый дорогой — 5 800 000 рублей. Это заметно дешевле, чем стоят импортные одноклассники б/у. Предполагается, что такая техника заинтересует частных покупателей.

На момент своего дебюта КамАЗ-5490 оказался прорывом на российском рынке грузовиков. Как отмечали перевозчики, в России научились делать машины, которые сопоставимы со многими иномарками, но были дешевле.

Двигатель — 12-литровая мерседесовская «шестерка» Евро-5 мощностью 401 л.с. Коробки передач — марки ZF: либо «механика», либо «робот». Задний мост марки Daimler и с передаточным числом 3,077.

Между тем, КамАЗ представил рестайлинговый вариант грузовика «Компас»: с новой внешностью среднетоннажная модель выглядит гораздо симпатичнее.