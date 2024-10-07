Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фото. Накануне федеральный министр Антон Алиханов и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили выставку машиностроительной продукции в Набережных Челнах. Помимо прочего главе министерства промышленности и торговли Российской Федерации показали пуленепробиваемый Hongqi H9, доработанный отечественной фирмой Blazar по технологии скрытого бронирования.

© Motor.ru

Судя по стенду Blazar, за основу взяли стандартный Hongqi H9 для российского рынка с турбомотором 2.0 (245 сил) и задним приводом. После установки бронепластин, специальных многослойных стёкол и усиленных шин снаряжённая масса увеличилась почти на тонну (до 2810 кг). Баллистический стандарт Бр4 означает, что седан выдержит обстрел из автомата Калашникова патронами калибра 7,62х39.

Гостям показали многослойное стёкло, которое выдержало стресс-тест (три выстрела в заданном равностороннем треугольнике). Толщина такого стекла — 39 миллиметров. Бронированные металлические панели 6,5-миллиметровые. В компании Blazar подчеркнули, что Honqgi H9 — демонстрационный образец, и при необходимости защитить можно другой автомобиль: хватило бы мощности двигателя и запаса прочности агрегатов.

Скоро в России может появиться обновлённый Hongqi H9, который в Китае обрёл более тяговитые двигатели V6 и променял «робот» на классический автомат. Также у бизнес-седана впервые появился полный привод. Однако в Поднебесной бронированные версии «девятки» можно не ждать: легковые пуленепробиваемые автомобили в КНР в частные руки не продаются и выпускаются только для нужд спецслужб.