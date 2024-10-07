Анджелина Джоли продает на аукционе редкую Ferrari 1958 года

Анджелина Джоли продаст на аукционе редкую Ferrari 1958 года.

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Торги аукционного дома Christie's запланированы на 20 ноября, и одним из лотов будет личный автомобиль американской кинозвезды. Речь идёт о Ferrari 250 GT под номером 11: это один из 353 выпущенных экземпляров, пробег не превышает 10,3 тысячи километров, состояние аутентичное. Обычно аналогичные машины стоят около полумиллиона долларов, но в данном случае эксперты ожидают большей цены.

Из описания неизвестно, почему Анджелина Джоли продаёт раритет. Актрису нечасто видели в этом автомобиле, однако однажды Ferrari 250 GT засветилась в рекламе духов. Хотя в гараже суперзвезды одна из самых массовых «двести пятидесяток», история владения, отличное состояние и принадлежность к ранней серии позволят выручить солидную сумму.

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Купе Ferrari 250 GT разработано ателье Pininfarina, как относительно массовая версия, поэтому конструкция проще, чем у одноимённых лимитированных моделей. Тем не менее под капотом 3,0-литровый V12, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой». Тормоза барабанные, диски с алюминиевыми спицами, задняя рессорная подвеска, и при этом солидная отдача 240 лошадиных сил позволяют разогнать раритет до 250 км/ч!

Аукционный дом Christie's рассчитывает выручить за суперкар от 660 до 880 тысяч долларов. По меркам Ferrari 250 этот экземпляр недорог, ведь штучные гоночные варианты уходят с молотка за десятки миллионов долларов. К примеру, берлинетта GTO в прошлом году нашла покупателя за 51,7 миллиона в американской валюте.