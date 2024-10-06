В России вырос спрос на автомобили с пробегом

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом в сентябре 2024 года в России. Лидером по доле в спросе среди марок авто с пробегом стала ВАЗ (Lada), а самой популярной моделью - Priora.

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По данным платформы, спрос на авто с пробегом за месяц вырос на 12,3%. При этом средняя цена1 осталась прежней и составила 950 000 рублей.

Самыми востребованными марками в сентябре 2024 года стали Lada с долей 26,94%, Toyota (6,88%), Kia (5,71%), Hyundai (5,63%) и Volkswagen (4,79%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса за месяц на первой позиции оказался бренд Kia (с ростом на 20,2%), а по предложению - Chevrolet (с ростом на 4,3%).

Первые четыре места в рейтинге топ-5 по спросу авто с пробегом в сентябре занимают модели марки Lada. На первой позиции - Priora, набравшая 4,04%, на второй - Granta с долей 2,92%, на третьей - 2114 Samara с показателем 2,86%, а на четвертой - Lada 2107 с 2,08%. Hyundai Solaris занял пятое место с долей 1,92%. Лидером по динамике спроса за месяц стал автомобиль Kia Rio: востребованность модели увеличилась на 17,1%, а по динамике предложения - Lada Granta (рост на 2,7% месяц к месяцу).

Лидером по количеству предложений также стала модель Granta с долей 2,94%. На втором месте оказалась Lada Priora с показателем 2,51%, на третьем - Ford Focus (2,04%).