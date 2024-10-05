Scania начала оснащать новые грузовики «бэушными» коробками передач

Шведский производитель грузовиков и автобусов отныне устанавливает на главном сборочном конвейере восстановленные узлы и агрегаты. Такой подход позволяет вдвое сэкономить на материалах и на 45% сократить выбросы углерода. Scania подчеркивает, что «откапиталенная» коробка передач полностью соответствует критериям новой и подвергается тем же тестам.

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Переход на «бэушные» трансмиссии происходит в рамках проекта Milestone при поддержке Королевского технологического института KTH, производителя коробок передач Scandinavian Transmission Service AB и инновационного агентства Vinnova. Scania стала первым в мире производителем грузовиков, повторно использующим компоненты на главной сборочной линии. Хотя «дочка» КамАЗа без всяких релизов делала то же самое ещё два года назад.

Scania считает «откапиталенную» коробку передач «практически новой», ведь на стенде контролируется около 100 параметров качества и функциональности. Поскольку подержанная трансмиссия может быть с разной степенью износа, у восстановленных узлов различается доля старых деталей. Проект Milestone — часть многообещающей стратегии для достижения климатических целей и поддержки перехода к экономике замкнутого цикла.

В европейском автопроме редко прибегали к восстановлению «бэушных» деталей: в 2015 году даже на вторичном рынке доля «откапиталенных» запчастей не превышала 1,1 процента. Гендиректор Scandinavian Transmission Service AB заявил, что партнёрство со Scania может перевернуть представление о том, что восстановленные детали сгодятся только для подержанных машин.