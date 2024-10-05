Новая Toyota Camry XV80 официально пришла в Казахстан

В СНГ четырёхдверка предложена в арабской спецификации: базовый вариант оснащается 2,5-литровым «атмосферником» (204 силы) и 8-ступенчатым автоматом, за доплату можно выбрать гибрид (230 сил) с похожим бензиновым мотором, электромеханическим вариатором и электродвигателем. Цены варьируются в диапазоне от 18,8 до 23,8 миллиона тенге (3,7-4,7 миллиона рублей).

© Toyota

По сравнению с Toyota Camry XV70 новинка подорожала на полтора миллиона тенге (~300 тысяч рублей). В начальной бензиновой версии оснащение небогатое: тканевый салон, цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном, 17-дюймовые колёса. Однако даже у таких седанов медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, двухзонный климат- и адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка, подогрев передних кресел, зеркал и лобового стекла.

© Toyota

Топ-комплектациям положены кожаный салон, подогрев руля, вентиляция передних кресел, цифровая приборная панель на 12,3-дюймовом экране, подогрев задних кресел, проекция, а также камеры кругового обзора. Бензиновая Toyota Camry XV80 с максимальным набором опций стоит 22,8 миллиона тенге (4,5 миллиона рублей). Для сравнения Chery Arrizo 8 в Казахстане обойдётся в 12,9 миллиона тенге (2,53 миллиона рублей).

Бизнес-седаны Toyota Camry в Казахстане подорожали после перехода от российской к японской сборке. Разница с китайскими моделями стала колоссальной. Однако у соседей остаются поклонники японской марки, так что за статистикой продаж новой Camry будет любопытно понаблюдать.