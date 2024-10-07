Дух чероки в каждой детали: Jeep Cherokee 1975 года обрел новую жизнь

<p>Ателье <strong>Icon,</strong> которое зарекомендовало себя блестящими реставрациями таких легенд как <strong>Toyota Land Cruiser</strong> и <strong>Ford Bronco,</strong> представило своё последнее творение — <strong>Jeep Cherokee 1975 года </strong>в уникальном исполнении. Проект под названием <strong>Safe Flight</strong> стал частью серии <strong>Icon Reformer,</strong> объединяющей классический дизайн с современными технологическими решениями, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-6002-misticheskaja-svjaz-s-indejtsami-cheroki-pomogla-vozrodit-etot-avtomobil-podrobnosti" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p> <p>Основатель <strong>Icon,</strong> Джонатан Уорд, расширил границы обычной реставрации, включив в проект элементы культурного наследия чероки, которые были упущены при первоначальном производстве автомобиля. Сотрудничество с лидерами чероки позволило глубоко изучить историческое искусство племени, что нашло отражение в эксклюзивных деталях автомобиля, включая узоры, использованные чероки для защиты во время путешествий.</p> <p>Эти традиционные узоры вдохновили название проекта и были воплощены в дизайне кузова и интерьера <strong>Cherokee,</strong> в том числе на приборной панели и декоративных элементах дверей. Автомобиль получил экстерьер в сером цвете <strong>Porsche Chalk</strong> с черной крышей, напоминающей стиль <strong>Bentley,</strong> и роскошный интерьер, где вместо оригинального винила использованы два вида кожи, немецкая шерстяная ткань и алькантара.</p> <p>Технически, рестомод сочетает в себе элементы <strong>Cherokee</strong> <strong>1975 года</strong> и пикапа <strong>Jeep Gladiator</strong> 1965 года, установлен на специализированном шасси с амортизаторами <strong>Fox Racing.</strong> Под капотом — мощный 6,4-литровый двигатель Hemi V8 от <strong>General Motors,</strong> дополненный трансмиссией <strong>4L85E</strong> и тормозами <strong>Brembo,</strong> обеспечивающими надёжное торможение и управляемость.</p>