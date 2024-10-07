Универсал Lada Iskra начал сбрасывать камуфляж. В Тольятти запечатлели предсерийный автомобиль с меньшей площадью маскировки: плёнка не скрывает крышу и двери. Судя по форм-фактору, речь идёт о версии Iskra SW, но у прототипа нет рейлингов, а фирменные легкосплавные диски контрастируют с неокрашенными дверными ручками. На серийных машинах такое сочетание вряд ли появится. Фотография позволяет разглядеть маркировку шин Pirelli и незатейливую заднюю балку.

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Некоторые экземпляры Lada Iskra покрыты камуфляжем от дисков до стёкол, но часть машин выезжает без маскировки на важных элементах. К примеру, кросс-универсал Lada Iskra попадался с серийными фонарями и задним бампером. Тогда можно было заметить четыре парктроника и солидную неокрашенную вставку, а сейчас раскрыта ещё одна размерность шин: 205/60 R16, тогда как на ПМЭФ седан был обут в покрышки 195/55 R16.

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Базовые «Искры» будут довольствоваться отечественным двигателем 1.6 (106 сил) и 5-ступенчатой «механикой», и такие варианты вряд ли активно тестируют: связка АвтоВАЗу хорошо знакома. Больше внимания уделяют стыковке китайской 6-ступенчатой «механики» с российскими моторами, а также отладке тандема вариатора и вышеупомянутого «шестнаря». Всё это у Lada Iskra ожидается с самого начала продаж.

На прошлой неделе АвтоВАЗ стал тестировать кроссовер на базе Lada Vesta. Пока речь идёт о мулах с ранней версией шасси и «перепиленным» кузовом от универсала, а прототипы с серийным кузовом вряд ли появятся на дорогах раньше чем через полгода. В серию проект HGH пойдёт в 2026 году.