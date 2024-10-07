Дума хочет облегчить работу самозанятым таксистам

В Госдуме обсуждают послабления для самозанятых таксистов. Стало известно, что зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский разрабатывает законопроект, который должен освободить самозанятых таксистов от медицинских и техосмотров, а также ввести другие послабления.

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Если проект закона будет принят, то самозанятые водители смогут сами по своему усмотрению оформлять путевой лист. В настоящее время обеспечить оформление путевого листа до выхода на линию обязан перевозчик. Кроме того, таксист дважды в день должен проходить медосмотр, один раз в день — техосмотр.

Также у самозанятых появится возможность оформлять страховку без указания факта использования транспорта в качестве такси, что может значительно снизить стоимость полисов.

Будут внесены изменения и в систему штрафов. Вместо фиксированных сумм для самозанятых установят минимальные и максимальные пределы. Также упраздняется необходимость перекрашивать машины в требуемые цвета.

Лисовский отмечает, что действующее законодательство не учитывает региональные особенности работы такси, но почти 98% перевозок на периферии совершают именно самозанятые водители. Так, по его словам, в 147 небольших городах станы нет пунктов медицинского осмотра, а в 286 они не работают круглосуточно. Таким образом, предрейсовый осмотр в ночное время осуществить практически невозможно. Более того, для многих региональных таксистов стоимость медосмотров превышает выручку, а стоимость перекрашивания машины обойдётся в месячный доход.