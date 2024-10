В России подорожали два кроссовера марки Changan. Сколько они стоят

Компания Changan обновила прайс-листы для автомобилей на рынке РФ. Кроссоверы в линейке прибавили по 100 000 рублей.

© Car.ru

Сразу 2 автомобиля марки Changan подорожали у дилеров в России. Речь идет о среднеразмерном CS55 Plus и большом 7-местном CS95 New. Прибавка в цене в процентном соотношении составила 2.3 - 3.8%. Модель Changan CS55 Plus прибавила в цене 100 000 руб во всех комплектациях. Одновременно с этим у дилеров сохраняется "специальная выгода", которая составляет 80 000 руб. Такой дисконт предлагается при полной оплате автомобиля.

В случае с Changan CS95 New подорожание затронуло только 2 комплектации - Tech и Black edition tech. Для данных версий не предлагается прямая выгода при покупке. Дисконт доступен только для комплектаций DLX и Black edition. Он позволяет сэкономить до 100 000 руб.

После обновления прайс-листов модель Changan CS55 Plus предлагается за 2 649 900 руб с учетом скидки. В топовом исполнении стоимость достигает 2 769 900 руб. Модель Changan CS95 New в исполнении Tech и Black edition tech оценивается в 4 409 900 и 4 479 900 руб.

Напомним, что паркетники Changan CS55 Plus появились на рынке России в декабре 2022 года. По габаритам они входят в один класс с VW Tiguan. Так, длина кузова составляет 451.5 см, ширина - 186.5 см, высота - 168 см, а колесная база - 265.6 см. Во всех версиях автомобиль оснащен мотором 1.5 BlueCore, производительность которого составляет 181 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа.

Старший CS95 New по габаритам сопоставим с Exeed VX. За движение отвечает 2-литровый турбированный мотор мощностью 226 л.с. Вместе с ним работает классическая 8АКПП Aisin и полноприводная система. В июле текущего года на рынке России появился обновленный CS95 New. Сообщается, что такая версия модели адаптирована к эксплуатации в условиях бездорожья.