Внешность гиперкара McLaren W1 раскрыли до премьеры

В соцсетях растиражировали фотографию инфернального купе, которое станет новым эксклюзивом компании из Уокинга. Исполнительный директор McLaren пообещал, что W1 «раздвинет границы возможного» и будет достойным представителем династии гиперкаров с цифрой «1» в названии. Ожидается, что купе отличится активной аэродинамикой и гибридной силовой установкой мощностью не менее 1200 лошадиных сил.

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Экстерьер McLaren W1 одновременно и стопроцентно узнаваемый, и нехарактерный для марки. С одной стороны, дизайнеры сохранили фирменные угловатые фары и двери-бабочки, не стали отказываться от среднемоторной компоновки и «гладкого» кузова без ярко выраженного заднего антикрыла. С другой стороны, W1 отличился угловатыми сплиттерами, закрылками за передними арками в духе спортпрототипов, неординарным креплением зеркал и хитрыми боковыми стёклами.

От гиперкара McLaren ждут силовую установку на основе «битурбовосьмёрки», а изюминкой может стать гибридная система, разработанная с учётом опыта в Формуле-1. Дебют W1 совпал с успехами британской компании в Королевских гонках: есть все шансы, что McLaren спустя 26 лет выиграет Кубок Конструкторов! Поставщиком силовых установок для формульной команды является Mercedes-AMG, а партнёр при разработке дорожного гиперкара не раскрывается.

Все подробности о McLaren W1 станут известны завтра, в 15:00 по Москве. Можно не сомневаться, что купить новый гиперкар смогут единицы, и дело не только в цене: обычно машины категории Ultimate Series выпускаются очень ограниченными тиражами, и спрос превышает предложение. Кстати Porsche и Ferrari тоже работают над флагманскими моделями: итальянская марка покажет преемника LaFerrari осенью, а немцы раскроют наследника 918 Spyder в виде прототипа.