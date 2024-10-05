Грузовик Sollers Argo стал еще более российским — что изменилось
Компания Sollers повысила уровень локализации грузовых Argo. Модель стала еще "более российской".
"Соллерс" начал выпускать рамы для модели Sollers Argo. Комплектующие используются для всех исполнений малотоннажного транспорта. Выпуском рам занимаются на дочернем предприятии - ООО "УАЗ-Штамповочное производство".
Внедрение еще одной производственной линии позволило локализовать один из самых главных узлов в конструкции Argo. В компании отмечают, что теперь сроки поставки комплектующих на конвейер в значительной мере сокращены. Это положительно скажется и на объемах выпускаемых автомобилей. Планируется производить до 11 500 рам ежегодно.
Новая производственная линия состоит из 6 кондукторов - 4 сварочных, рихтовочного и контрольного. Элементы рамы свариваются с использованием полуавтоматического режима. Контрольный кондуктор оборудован датчиками, которые позволяют оценить качество геометрии и своевременно обнаружить дефекты.
На новой линии будут производить рамы для всех исполнений Sollers Argo с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Сейчас участок эксплуатируется в опытном режиме. К серийному производству рам для грузовиков могут приступить уже в ноябре текущего года.
Напомним, что грузовики Sollers Argo отличаются богатой комплектацией. В списке опций представлены подушки безопасности, система кондиционирования, круиз-контроль и функция регулировки рулевой колонки. Для удобства эксплуатации используется акустическое оборудование, электропривод стеклоподъемников и крупные зеркала заднего вида, оснащенные подогревом.
На рынке модель Sollers Argo предлагается в базовой и удлиненной модификациях. Покупатели могут выбрать тип надстройки - бортовой, промтоварный и изотермический кузов. Объем достигает 14 кубометров в самой большой версии.