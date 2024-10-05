Грузовик Sollers Argo стал еще более российским — что изменилось

Компания Sollers повысила уровень локализации грузовых Argo. Модель стала еще "более российской".

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"Соллерс" начал выпускать рамы для модели Sollers Argo. Комплектующие используются для всех исполнений малотоннажного транспорта. Выпуском рам занимаются на дочернем предприятии - ООО "УАЗ-Штамповочное производство".

Внедрение еще одной производственной линии позволило локализовать один из самых главных узлов в конструкции Argo. В компании отмечают, что теперь сроки поставки комплектующих на конвейер в значительной мере сокращены. Это положительно скажется и на объемах выпускаемых автомобилей. Планируется производить до 11 500 рам ежегодно.

Новая производственная линия состоит из 6 кондукторов - 4 сварочных, рихтовочного и контрольного. Элементы рамы свариваются с использованием полуавтоматического режима. Контрольный кондуктор оборудован датчиками, которые позволяют оценить качество геометрии и своевременно обнаружить дефекты.

На новой линии будут производить рамы для всех исполнений Sollers Argo с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Сейчас участок эксплуатируется в опытном режиме. К серийному производству рам для грузовиков могут приступить уже в ноябре текущего года.

Напомним, что грузовики Sollers Argo отличаются богатой комплектацией. В списке опций представлены подушки безопасности, система кондиционирования, круиз-контроль и функция регулировки рулевой колонки. Для удобства эксплуатации используется акустическое оборудование, электропривод стеклоподъемников и крупные зеркала заднего вида, оснащенные подогревом.

На рынке модель Sollers Argo предлагается в базовой и удлиненной модификациях. Покупатели могут выбрать тип надстройки - бортовой, промтоварный и изотермический кузов. Объем достигает 14 кубометров в самой большой версии.