Федеральная служба охраны закупила китайские пикапы Great Wall King Kong Poer

Федеральная служба охраны закупила гигантские китайские пикапы. В Сети появились фотографии чёрных Great Wall King Kong Poer с номерами серии е***кх и проблесковыми маячками синего цвета. Судя по открытым данным, на балансе ФСО как минимум девять полноразмерных китайских пикапов, которые встали на учёт в конце прошлого года, но стали попадаться очевидцам только сейчас. Грузовички несут службу в Москве, в Крыму и на Валдае.

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Great Wall King Kong Poer — это рамный пикап длиной 5,6 метра. В России продаются бензиновые и дизельные версии с турбомоторами объёмом 2.0 литра. Спецслужба отдала предпочтение более тяговитому варианту на «тяжёлом» топливе. Выбраны утилитарные версии: некоторые машины базовые. В прошлом году цены начинались с 3,0 миллиона рублей, сейчас модель подорожала на 200 тысяч рублей.

У Федеральной службы охраны есть потребность в выносливых пикапах, и в автопарке замечены разные машины такого типа: Volkswagen, Toyota и УАЗ. После 2022 года на пробу взяли обычный Great Wall Poer. Вероятно, после локализации в Ульяновске грузовичков JAC под брендом Sollers для государственных нужд будут закупать модели ST6 и ST8.

Новинки концерна Great Wall не единожды фигурировали на показательных выступлениях ФСО под Москвой. На прошлой неделе на мероприятии показали премиум-внедорожник Tank 700 и минивэн Wey 80, хотя продажи «семисотого» в тот момент ещё не начались, а «восьмидесятки» у дилеров нет до сих пор.