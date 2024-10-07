Американцы бросились скупать «самый смертоносный автомобиль США». Из свежего отчёта Mitsubishi следует, что уходящий с рынка Mirage пользуется ажиотажным спросом: в третьем квартале 2024 года количество проданных «бюджетников» выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года! Успехи модели впечатляют, ведь скачок продаж произошёл на падающем рынке, и малолитражка стала успешной в конце жизненного цикла.

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Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) в 2023 году назвал Mitsubishi Mirage «самым смертоносным автомобилем США». По статистике, на миллион зарегистрированных транспортных средств приходится 205 смертей, это худший показатель в стране. Однако на фоне растущей инфляции американцы обратили внимание на достоинства модели.

Главный аргумент в пользу хэтчбека и седана — бросовая цена, это самый дешёвый новый автомобиль в США. Пятидверный Mitsubishi Mirage стоит 16,7 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), за седан нужно доплатить в среднем 1100 долларов (105 тысяч рублей). За эти деньги получается неказистый, но очень надёжный транспорт: рейтинги показывают, что без серьёзных поломок «бюджетник» Mitsubishi способен проехать до 700 тысяч километров.

Возможно, спрос на Mitsubishi Mirage подстегнуло сообщение о скорой отставке: седаны и хэтчбеки снимут с конвейера в конце года. Изначально по подсчётам дилеров запаса машин должно было хватить до лета 2025 года, однако в этом году «бюджетник» продаётся гораздо лучше ожидаемого: за девять месяцев покупателей нашли 20 тысяч машин, то есть в гамме Mitsubishi лучше берут только Outlander (35 тысяч машин за тот же период).