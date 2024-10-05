Volkswagen может впервые закрыть свои заводы в Германии

Автопроизводитель Volkswagen может закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

Газета напоминает, что в сентябре компания предупредила, что результаты работы за год будут хуже, чем прогнозировалось. По словам главы концерна Оливера Блуме, последние 15 лет компания ежегодно тратила на €1,5 млрд больше, чем нужно.

Если компания будет вынуждена закрывать заводы в Германии, это станет первым таким случаем за почти 90-летнюю историю концерна. Такой шаг может вызвать конфликт с профсоюзом, сообщает издание.

«Мы будем яростно защищаться. При нас не будет никакого закрытия заводов»,— заявила глава производственного совета VW Даниэла Кавалло.

Manager Magazin ранее писал, что Volkswagen может сократить до 30 тыс. сотрудников в среднесрочной перспективе.

Глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер отмечал, что промышленность ФРГ переживает небывалый с 1945 года экономический спад.