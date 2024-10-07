На продажу выставили забавную самоделку под названием «Чайка»

В Подмосковье на продажу выставили совершенно нелепую самоделку, которая называется «Чайка». Но к советским лимузинам ГАЗ-13 и ГАЗ-14 она не имеет ровным счётом никакого отношения.

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Автомобиль сделан на базе «Москвича-408». От него взяли ряд кузовных панелей, а также мотор, коробку и подвеску.

Если бы кто-то поместил Cadillac Eldorado в мультфильм Симпсоны, то на карикатурная версия этого американского автомобиля выглядела бы примерно так же, как и самоделка «Чайка».

От четырёхдверного кузова осталась лишь часть над головами передних пассажиров. При этом ширина дверей соответствует ширине дверей стандартного «Москвич-408». Всю заднюю часть занимают гипертрофированно увеличенные крылья-плавники, дополненные удлинённым задним свесом, толстенным задним бампером и имитацией кожуха запасного колеса.

Заднее стекло, судя по всему, является стандартным стеклом «Москвича», но оно установлено под гораздо меньшим углом. Вместо стандартных задних фонарей использованы четыре отдельных фонаря в форме пули.

Интересно, найдётся ли желающий, купить этот автомобиль за 200 тысяч рублей? При условии, что документов на него нет.