КамАЗ показал серийный троллейбус и новые линейки автобусов. В Набережных Челнах прошёл День клиента пассажирской техники КамАЗ, на котором организовали выставку передовых моделей. Впервые в Сети появились «живые» фото среднеразмерных городских автобусов КамАЗ с индексами «4280» и «4290»: ранее эти машины демонстрировали только на автошоу. Также засветились «импортозамещенная» версия троллейбуса и сочлененного автобуса-«гармошки».

© Motor.ru

Формально КамАЗ начал продажи среднеразмерных автобусов «4280» Vega и «4290»: обе модели появились в каталоге в июле. Однако на классифайдах таких машин нет, и на улицах российских городов эти однообъёмники пока не встречались. Засветился в экспозиции и полноприводный КамАЗ-6250, который закупает Газпром.

© platesmania.com / Soultan

© КамАЗ

© platesmania.com / Soultan

© КамАЗ

Также любопытен троллейбус с внутризаводскими номерами КамАЗа: похоже, новое направление пассажирского транспорта действительно освоят в этом году. Наконец, на подходе «антисанкционная» версия сочлененного автобуса-«гармошки»: КамАЗ-6299 испытывают с 2021 года, но по ряду причин в серию такие машины пока не пошли.

Интересно, что туристический автобус КамАЗ-5222 на мероприятии не показали, хотя в этом сегменте автогигант тоже настроен закрепиться. Премьера ожидается в 2025 году, чтобы ещё год спустя челнинский автозавод мог поучаствовать в тендерах на обновление парка туристических автобусов.