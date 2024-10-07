В России продолжают дешеветь подержанные автомобили

Цены на вторичном авторынке РФ заметно снизились. Средняя стоимость подержанного автомобиля в России снижается в течение семи месяцев подряд и в сентябре 2024-го составила 1,47 млн рублей — это на 3,4% меньше, чем годом ранее. По мнению аналитиков, на уменьшение цены влияет рост доли более дешёвых и возрастных машин. При этом эксперты ожидают дальнейшего смещения рынка автомобилей с пробегом в сторону бюджетного сегмента.

По словам Сергея Удалова из аналитического агентства «Автостат», в первой половине года доля автомобилей возрастом более 10 лет выросла на вторичном рынке с 68% до 71%. Тем временем количество объявлений о продаже машин в возрасте от 3 до 6 лет значительно сократилось. Эксперт отмечает, что связано это с увеличением срока владения транспортным средством.

К слову, по итогам первых восьми месяцев 2024 года самыми востребованными моделями стали Lada 2107 и Lada 2114 — их средняя цена составляет 60 и 53 тысячи рублей за машину с пробегом 200 тыс. км. С января по август своих владельцев нашли 87,45 и 80,37 тысячи экземпляров соответственно. Это на 38,7% и 5,8% больше прошлогодних результатов.

Эксперты также отмечают, что предпосылок для дальнейшего снижения цен на автомобили с пробегом на сегодняшний день нет.