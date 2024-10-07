Porsche бесплатно заменит шины и детали подвески на всех Carrera GT. Хотя суперкары прекратили выпускать в 2006 году, в Штутгарте заботятся о безопасности. Porsche инициировала необычную отзывную кампанию: обладателей Carrera GT позвали к дилерам за комплектом новых шин Michelin и титановыми элементами подвески! Обычно подобный апгрейд стоит свыше ста тысяч долларов; в данном случае замену проведут за счёт завода-изготовителя.

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Владелец Porsche Carrera GT, известный блогер Дуг ДеМуро оценил титановые компоненты подвески для каждой машины в 109 тысяч долларов. Шины Michelin Pilot Sport Cup 2, специально сваренные для суперкара, тоже заставили немецкую марку раскошелиться: сначала на разработку, а теперь на закупку большой партии покрышек для всех оставшихся машин.

Всего было сделано 1270 экземпляров Porsche Carrera GT, поэтому по самым скромным подсчётом отзыв обойдётся в 150 миллионов долларов. Однако взамен в Штутгарте получат контакты владельцев суперкаров и смогут использовать эту информацию для потенциальной перепродажи будущих моделей, например, гиперкара следующего поколения. Также Porsche страхуется от негативных новостей: именно на Carrera GT разбился насмерть Пол Уокер, и звучали мнения, что среднемоторная модель слишком опасна для дорог общего пользования.

Среднестатистический владелец Porsche Carrera GT редко выезжает на суперкаре, поэтому на многих машинах стоят шины 20-летней давности, что не способствует безопасности. Что касается замены элементов подвески, то деградация исходного шасси возможна под воздействием соли из-за коррозии, но большинство машин вряд ли ездили зимой по дорогам с реагентами.