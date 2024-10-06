АвтоВАЗ начал поставлять дилерам Lada Vesta с системой ESC

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» начал отгружать своим дилерам автомобили Lada Vesta с новой системой курсовой устойчивости (ESC). Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

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«Третьего октября в 19.00 с территории ВАЗа выехал первый автовоз, загруженный автомобилями Vesta с системой ESC. Ручеек товарных автомобилей потек к дилерам», — говорится в сообщении.

На «АвтоВАЗе» заявляли, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

До этого паблик сообщал, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями, обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.