Перечислены самые распространенные причины тишины под капотом

Наверное, так бывало у каждого: смурное будничное утро, от которого не ждёшь откровений, ключ в замок, а в ответ — тишина. Здравствуйте, приехали. Кто виноват? Куда бежать? Как быть? Выбивает из привычной колеи, не поспоришь. Отдышавшись и дойдя до метро, в голову приходит осознание: проблема есть, проблему надо решать, проблему можно решить. Дело за малым — найти виновника и заменить неисправную деталь. В трёх случаях из четырёх это можно сделать самостоятельно. Подробности — на Quto.

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Двигатель, как и любой другой узел автомобиля, мановением ока, по щелчку пальцев и вообще без каких-либо намёков отойти в мир иной не может. Не бывает так: надо вспоминать, прикидывать и думать о предпосылках, которые привели к внезапной и совершенно на первый взгляд безосновательной тишине под капотом. Истеричное жужжание стартера или полное отсутствие каких-либо поползновений запуститься? Какие ещё звуки были и, самое главное, каких не было?

Ответ на эти вопросы нужно давать на холодную голову, целенаправленно остудив первые эмоции от увиденного. Да, мотор не завёлся, встречай нежданного пассажира, общественный транспорт. Да, неприятно и, как всегда, не к месту. Но ситуация уже есть, и только от нас самих зависит во сколько обойдётся ремонт. Так что торопиться с выводами не стоит: гораздо целесообразней, в первую очередь с экономической точки зрения, будет собрать мысли в кучку и разобраться в вопросе. А начинать диагностику и, как следствие, ремонт всегда стоит с самого простого и одиозного.

Провод на массу

Вспоминаем то злосчастное утро. Машина открылась с брелка? Открылась? Окей, это уже информация, которая о многом говорит. Если в дело вступил ключ и давно закисшая замочная скважина, то вероятнее всего причину стоит искать в районе аккумулятора: батарейка имеет свойство разряжаться, клеммы на ней — окисляться до полной непроходимости тока, а провод на массу — отгнивать. Да-да, масса на кузов, что закреплена под аккумулятором, имеет весьма привлекательное для ржи месторасположение, которое с годами покрывается таким слоем налёта, что никакие токи через него не пройдут. Почистить, проверить, смазать диэлектрической смазкой — никогда не рано.

После процедуры обслуживания аккумуляторной батареи, которую в нашем «ржавом поясе» следует проводить ежегодно, не лишним было бы взглянуть на состояние подкапотной проводки и рукой проверить крепление проводов: от тряски, времени и километров некоторые контакты имеют свойство рассыпаться, отходить и откручиваться. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, увидев висящий провод, найти его законное место. А там, глядишь, и подкапотное оживёт.

Бензонасос

Азартно жужжащий стартер, не дающий никаких вообще позывов к запуску двигателя, может быть симптомом отсутствия компрессии в одном из «горшков» и поводом взять потребительский кредит под любую ставку — впереди переборка двигателя. Но на ровном месте и внезапно компрессия не пропадает, этому предшествует месяцы «толстых намёков», так что наша проблема точно проще. Где? Ну давайте с азов: для пуска двигателя нужны воздух, искра и топливо. Проверить «здравие» свечи, а так же катушки — дело пяти минут: открутили, достали, положили на двигатель, увидели собственными глазами. Или не увидели, соответственно. Чтобы проверить воздух, нужно просто открыть короб соответствующего фильтра и вытащить его из гнезда: от одного пуск смертельное количество пыли мотор не насосёт. Другое дело — топливо. Тут всё намного сложнее, если не знать с какой стороны зайти.

Замер давления в системе — дело сложное, с помощью домашнего набора инструментов не реализуемое, но и нам в данный момент не актуальное: сейчас нужен ответ «да» или «нет». А его нам даст не сложный прибор, а звук работы бензонасоса: его слышно всегда. Либо в салоне, либо на улице, либо, в особо шумоизолированных случаях, если поднять заднее сиденье. Нет звука? Мы нашли причину отказа двигателя запускаться: бензонасос покинул этот мир, несите новый.

Стартер

Электрический «пускач», проворачивающий маховик коленвала и приводящий в движение двигатель внутреннего сгорания, не жужжит в двух случаях: если он помер или если заклинил двигатель. Второе, как уже сказано выше, водитель бы заметил, а вот первое могло и произойти.

Стартер работает следующим образом: крутящий момент перебрасывается с электродвигателя на маховик с помощью бендикса — шестерёнки — которая двигается в сторону мотора втягивающим реле. И бендикс, и втягивающее — заменяемые детали, а уж щётки заменить на старом стартере — решаемая задача даже для начинающего. Сложнее всего — снять сам узел.

Электроника, чтоб её

В современном моторе огромное количество разной электроники, которая со временем перестаёт слушаться. В нашем случае, интерес прежде всего представляют два конкретных элемента, которые независимо от марки и модели могут привести к отказу мотора заводиться: блок управления двигателем и ДПРВ. Начнём, пожалуй, с ЭБУ: это микросхема, запечатанная в пластиковый или металлический бокс, которая несёт в себе программу работы ДВС. Иногда его перепрошивают, чтобы сменить заводские настройки, иногда и вовсе меняют, но чаще всего — вообще не трогают. Ровно до того момента, как мотор перестанет отзываться на приказ замка зажигания. В этот неловкий момент блок управления достают и внимательно разглядывают: если на микросхеме есть окислы, плесень, следы горения — причина здесь. Ремонт ЭБУ — долгий и кропотливый процесс, достойный отдельного повествования, но зачастую удаётся «пройти по грани» и отделаться одной лишь чисткой.

Второй важный источник проблем — датчик положения распределительного вала, он же ДПРВ. Снимается он примерно секунд за 30-40 простой отвёрткой, но выходит из строя, увы, достаточно часто. Перед тем, как окончательно сломаться, он создаёт весьма любопытный эффект: на холодную автомобиль заводится буквально с пол оборота, а вот на горячую стартер крутить приходится очень долго. Если такое в практике бывало, то вероятность поломки датчика — весьма велика. Дружеский совет: не пытайтесь обмануть судьбу дешёвым китайским аналогом. Чудес не бывает.

Одной из самых распространённых причин нежелания мотора заводиться на ровном, казалось бы месте, становится различное доустановленное оборудование. Речь в первую и вторую очередь об охранном комплексе: врезка в заводскую электросеть машины различных дополнительных элементов никогда не проходит безболезненно, но привычка отечественных электриков «вкорячить невкорячиваемое» иногда достигает апогея.

Каждый владелец машины считает своим долгом дооснастить вновь приобретённое транспортное средство новой сигнализацией. Со временем их число может достигать и двух, и трёх, причём каждый вновь открывший «ящик Пандоры» мастер просто отрезает провода от старой и ставит новую. На личном опыте: однажды удаляли аж три уже отживших своё и просто болтающихся где-то на скрутках блока, один из которых даже имел некогда связь со спутником. Велик шанс, что один из этих самых блоков сигнализации внезапно ожил и решил перекрыть доступ к счастью передвижения на личном автомобиле. Увы, это крайне распространённое явление.

Приобретая подержанный автомобиль, следует «в первых числах» не только заменить масла и ремни, но и произвести кропотливый осмотр на предмет старых «сигналок». Фантомно оживая, они запросто принесут множество бед, среди которых и нежелание мотора заводится. Как правило, искать следует под капотом и под бардачком, а обнаружив искомое — тут же деинсталлировать, восстановив по возможности заводскую проводку.

Все вышеперечисленные операции не требуют ни навыков, ни специнструмента, ни подъёмника. Их можно произвести даже во дворе, привлекая к работе друзей и родню, тем самым кратно сокращая издержки. А вот время и желание потребуется. Иначе придётся вызывать эвакуатор, платить диагностам и механикам, ждать своей очереди на подъёмник и честно признаться самому себе, что пора бы задуматься о приобретении нового автомобиля. Нового, а не подержанного, так как последний, увы, вынуждает пройти «все круги ада» заново.