В Mercedes отказались от бизнеса со 120-летней историей

Mercedes отказался от узнаваемого бизнеса со 120-летней историей. Издание Handelsblatt наглядно показало, что таскомоторное подразделение марки уходит в историю. За восемь месяцев 2024 года продажи спецверсий такси упали на 71% с 1730 до 497 единиц. Если оставить за скобками коммерческие минивэны Vito, то в легковом сегменте провал колоссальный: спрос снизился в 10-20 раз! Боссы Mercedes-Benz больше не видят ценности в продажах такси.

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На протяжении десятилетий Mercedes-Benz E-Class был синонимом такси, однако в этом году в Германии продано всего 127 бизнес-седанов для извоза. Пять лет назад на родине марки каждый второй автомобиль такси был «Мерседесом», но сегодня доля упала до 18%. Автопроизводитель не заинтересован в продолжении продаж заводских спецверсий такси, так как рынок слишком мал, а такси «не соответствует стандартам роскоши».

Босс марки Ола Каллениус без сожалений закрывает подразделение легковых коммерческих машин: специальных скидок для операторов такси больше не будет, а заказать утилитарную машину в ливрее с завода с 2024 года нельзя. Современное такси в 1896 году изобрёл именно Daimler, то есть уместно говорить о виде бизнеса с более чем 120-летней историей. Такси Mercedes могут остаться только в сегменте MPV, но это другое подразделение — MB Vans.

Немецкие таксисты пересаживаются на Volkswagen и... Toyota! Японский автопроизводитель предложил коммерческие спецверсии Corolla и RAV4, добившись успеха. Бестселлерами сегмента остаются каблучки Touran и Caddy. В общей сложности ежегодно в Германии регистрируется шесть-семь тысяч новых такси, так что ёмкость сегмента действительно невелика.