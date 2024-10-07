В Россию привезли новые седаны Skoda Rapid из Китая по приятной цене

В Россию поступили новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,4 млн рублей.

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На смену лифтбеку Skoda Rapid, который производился на российском заводе Volkswagen под Калугой до весны 2022 года, пришел седан с тем же названием, изготовленный в Китае. В начале октября в продаже появились два таких автомобиля с ценами 2 380 000 и 2 400 000 рублей, соответственно.

Первый седан 2023 года за 2 380 000 рублей предложил мультибрендовый автосалон в Казани. В объявлении указано, что автомобиль уже растаможен и имеет действующий ЭПТС. Среди особенностей комплектации — люк, противотуманки, подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, электрообогрев зеркал, мультифункциональный руль, отделка сидений эко-кожей, сигнализация и штатная мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем.

Другой автомобиль 2023 года в Пензе стоит 2 400 000 рублей. В нем шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, света и дождя, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем и навигацией, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парктроником, мультифункциональный руль, отделка сидений эко-кожей, люк и 15-дюймовые литые диски.

Все «китайские» Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MPI мощностью 112 л.с., классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом. А тем, кто ищет альтернативу привычной Toyota Camry, стоит присмотреться к седану Toyota Avalon, цены на которые стартуют от 3,6 млн рублей.