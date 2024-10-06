В Россию привезли новый надежный седан Toyota по цене Весты
На российском рынке появились новые седаны Toyota Vios по цене 1,99 млн рублейВ России появился на вторичном рынке компактный седан Toyota Vios. Один экземпляр этой модели выставлен на продажу в Москве за 1 990 000 рублей. Цена, которая, как ни странно, сопоставима с новой LADA Vesta Cross.
Toyota Vios – это автомобиль, который уже успел завоевать любовь азиатских таксистов. Его надежность и неприхотливость легендарны. В России же этот седан был доступен лишь в кратковременные периоды. Сейчас же перед нами редкая возможность завладеть японским автомобилем с проверенной временем репутацией.
За 1 990 000 рублей покупатель получает седан с 1,5-литровым 109-сильным двигателем, работающим в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектация, судя по фотографиям, стандартная: тканевая обивка сидений, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал. Руль пластиковый, мультифункциональные кнопки находятся только на одной спице. Приборная панель – аналоговая.