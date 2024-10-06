В пятницу, 4 октября, 10 стран-членов Евросоюза поддержали новые тарифы на китайские электромобили, 12 стран воздержались, против проголосовали пять стран: Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

© Российская Газета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил:

"Давайте проясним: то, что мы делаем сейчас, и то, что нас хотят заставить делать, то, что делает Европейский союз, - это объявление холодной экономической войны".

Торговая палата Китая в Евросоюзе выразила разочарование итогами голосования и добавила, что так называемое "антидемпинговое" расследование в отношении китайских производителей электромобилей было политически мотивировано. Китайская компания Geely Auto заявила, что всегда будет поддерживать свободную торговлю и честную конкуренцию, соблюдая при этом законы зарубежных рынков. Немецкий автогигант Volkswagen назвал введение тарифов со стороны ЕС "неправильным подходом". В ходе Берлинского глобального диалога вице-канцлер Германии Роберт Хабек и генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус выразили сомнения по поводу текущего подхода Европейского союза к решению торговых споров.

Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек сказал:

"Я думаю, что в некоторых случаях тарифы могут быть обоснованы. Но нам необходимо политическое решение как в этом конкретном случае, так и в других. Политические решения означают, что политики предпринимают действия, позволяющие избежать проблем. Посмотрите, как в действительности работает бюрократия и аппарат. Одно слово влечет за собой следующее, и тарифы начнут вводится повсеместно. Вы начали, мы ответили, вы ответили на наш ответ - так и происходит эскалация. Это неправильный путь".

Генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус отметил: