Пять стран Европы выступили против повышения тарифов на китайские электромобили
В пятницу, 4 октября, 10 стран-членов Евросоюза поддержали новые тарифы на китайские электромобили, 12 стран воздержались, против проголосовали пять стран: Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил:
"Давайте проясним: то, что мы делаем сейчас, и то, что нас хотят заставить делать, то, что делает Европейский союз, - это объявление холодной экономической войны".
Торговая палата Китая в Евросоюзе выразила разочарование итогами голосования и добавила, что так называемое "антидемпинговое" расследование в отношении китайских производителей электромобилей было политически мотивировано. Китайская компания Geely Auto заявила, что всегда будет поддерживать свободную торговлю и честную конкуренцию, соблюдая при этом законы зарубежных рынков. Немецкий автогигант Volkswagen назвал введение тарифов со стороны ЕС "неправильным подходом". В ходе Берлинского глобального диалога вице-канцлер Германии Роберт Хабек и генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус выразили сомнения по поводу текущего подхода Европейского союза к решению торговых споров.
Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек сказал:
"Я думаю, что в некоторых случаях тарифы могут быть обоснованы. Но нам необходимо политическое решение как в этом конкретном случае, так и в других. Политические решения означают, что политики предпринимают действия, позволяющие избежать проблем. Посмотрите, как в действительности работает бюрократия и аппарат. Одно слово влечет за собой следующее, и тарифы начнут вводится повсеместно. Вы начали, мы ответили, вы ответили на наш ответ - так и происходит эскалация. Это неправильный путь".
Генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус отметил:
"Прямые тарифы - это очень грубый инструмент. Считаю, есть решения получше. Потому что, с одной стороны, мы, конечно, немецкая компания. Мы экспортируем не только в Китай. Мы экспортируем по всему миру, и мы зависим от максимально свободного доступа к рынкам. Но в то же время мы являемся компанией с крупными операциями в Китае, с Китаем и для Китая, а также имеем совместные предприятия в Китае для Европы".