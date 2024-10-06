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Автомобили УАЗ получили новый логотип черного цвета

Российский автопроизводитель УАЗ стал ставить на свои автомобили упрощенные логотипы черного цвета. Об этом сообщает motor.ru.

УАЗ отказался от хромированного логотипа
© РИА Новости

После 2022 года такие значки стали вытеснять хромированное кольцо со стилизованными крыльями по бокам на линейках «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а теперь в Ульяновске окончательно сделали ставку на лого с антихромом. Смену эмблемы связывают с удешевлением», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что у российских дилеров еще можно найти автомобили со старыми логотипами, но новые партии УАЗов идут с черными значками на решетке радиатора.

До этого стало известно, что продажи внедорожника УАЗ «Хантер» с двигателем экологического класса «Евро-5» начнутся в ноябре 2024 года.

Минимальная стоимость «Хантера» с таким мотором составляет 1,53 млн рублей, экспедиционной версии с набором внедорожного оборудования — 1,84 млн рублей.

В исполнении «Евро-5» мощность силового агрегата составляет 112 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач китайской марки BAIC. Внедорожник оборудован подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

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