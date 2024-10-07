УАЗ отказался от хромированного логотипа

По информации телеграм-канала «Автопоток» в Sollers работают над унификацией внедорожника с более современными семействами «Патриот» и «Пикап». Это значит, что на смену мотору ЗМЗ-409 придёт более современный агрегат ЗМЗ Pro. Рабочий объём не изменится (2,7 литра), а мощность увеличится на треть: со 112 до 149 лошадиных сил! На закате карьеры «Хантер» станет самым динамичным.

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Интересно, что на этой неделе Ульяновский автозавод уже поменял двигатель «Хантеру»: за 20 тысяч рублей можно получить мотор ЗМЗ-409055 экостандарта «Евро-5». Дело не только в экологии: «старый» ЗМЗ-40911 экостандарта «Евро-2» уступает по крутящему моменту (198 Нм против 213 Нм).

Переход на «атмосферник» ЗМЗ Pro позволит заметно улучшить динамику, ведь «Хантер» почти на два центнера легче «Патриота», то есть самый старый вездеход станет самым быстрым в гамме УАЗа (по крайней мере до дебюта дизеля). По данным инсайдеров, на «Хантерах» мотор будет выдавать те же 149 лошадиных сил и 235 Нм, а сейчас связка проходит сертификацию.

Можно не сомневаться, что «Хантер» продолжит дорожать: сейчас цены стартуют с 1 510 000 рублей (с учётом доставки), а наиболее современный внедорожник в исполнении «Экспедиция» и оранжевом цвете раптор потянет на 1 900 000 рублей. В структуре продаж УАЗов доля «Хантера» ничтожна: всего 1,5 процента по данным на сентябрь 2024 года.